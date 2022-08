Una raccolta di firme per ricollocare il mercato ortofrutticolo settimanale nella parte alta della città e per liberare il transito delle auto vincolato da orario di Corso Sorelle Faioli e Corso Vittorio Emanuele. È questa la richiesta degli abitanti del vecchio borgo inoltrata all'amministrazione comunale. I firmatari, oltre sessanta, si rivolgono al sindaco Alioska Baccarini e agli assessori di competenza sposando anche la volontà degli stessi ambulanti, che in più di qualche occasione hanno richiesto lo spostamento del mercato ortofrutticolo dall'attuale area, nei pressi del Monumento. Secondo loro il mercato ortofutticolo da sempre è stato uno dei veicoli trainanti dell'intero commercio del mercato rionale.

Nella petizione così si legge: «I sottoscritti abitanti del centro storico, ritenendosi penalizzati da alcune iniziative di codesta amministrazione chiedono che il mercato della frutta e verdura, il giovedì torni nel luogo degli altri giorni della settimana. Per una persona anziana e senza mezzi di trasporto è, come potete immaginare molto difficoltoso salire dal Monumento al centro storico a piedi, con il peso della spesa, con il caldo d'estate e il freddo d'inverno. L'accesso a Corso Sorelle Faioli e a via Vittorio Emanuele, limitato nel periodo estivo dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 18, sia libero per gli abitanti che insistono su quelle via 24 ore su 24, per trasporto merci e persone anziani o disabili, sempre per i 15 minuti previsti. Le disposizioni attuali possono restare per il carico e scarico delle merci, per i lavori edili o per gli esercizi commerciali». Una richiesta che ora sta al vaglio degli uffici preposti.