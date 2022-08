"Presa di Coscienza", a Cerro al Volturno una rassegna di street art sul tema del femminicidio, in programma per le giornate di oggi e domani. L'evento si aprirà con l'esposizione di un murale dedicato alla memoria di Romina De Cesare. La ragazza, uccisa lo scorso 3 maggio nel suo appartamento via del Plebiscito a Frosinone, era originaria del paese in provincia di Isernia.

Una tragedia che ha sconvolto tutti, in particolare le comunità cerrese e frusinate. Una violenza di cui è necessario parlare. E oggi il paese molisano lo farà attraverso l'arte.

L'opera dedicata a Romina è stata realizzata dall'artista Michele Fattore. La due giorni proseguirà con performance dal vivo, installazioni ed esposizioni fotografiche. Tanti gli artisti coinvolti per fornire uno spunto di riflessione per una vera "presa di coscienza".