Hanno avvertito alcuni rumori provenire da abitazioni vicine. Sapendo che in casa non c'erano i proprietari hanno contattato le forze dell'ordine per capire da dove provenissero quei rumori e se ci fosse qualche malintenzionato all'interno. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato un uomo, un quarantacinquenne di Sgurgola, e lo hanno arrestato in attesa della convalida che dovrebbe tenersi nella giornata di oggi. Il quarantacinquenne, stando alle accuse, aveva preso dalle abitazioni "visitate" vari suppellettili, monete da collezione, una fede, oggetti in rame e bronzo e diverse bottiglie di vino.

La ricostruzione

Erano circa le 3 quando i rumori provenienti da una casa del centro storico del paese lepino sono stati avvertiti da alcuni cittadini. Senza pensarci su, sono state contattate le forze dell'ordine.

Con una chiamata al 112 è stata segnalata una possibile intrusione in un'abitazione di Sgurgola. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari per accertare cosa stesse accadendo.

I militari hanno sorpreso il quarantacinquenne che aveva già rubato diversi oggetti. Di mira due abitazioni. Nei suoi confronti è scattato l'arresto in attesa della convalida. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è rivolto all'avvocato Mario Cellitti per la difesa.

La segnalazione dei cittadini è stata fondamentale per l'intervento tempestivo dei carabinieri. Segno, questo, che la collaborazione tra cittadinanza e forze dell'ordine risulta spesso fondamentale per cercare di scongiurare possibili episodi di illegalità.