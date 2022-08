Ancora un incendio, ancora la paura per la catastrofe naturale che poteva avvenire. Ieri i soccorritori sono tornati in azione nella città fluviale per un nuovo rogo che si è sviluppato sul monte Leucio. Un incendio vastissimo che si è sviluppato in più direzioni e che ha creato non poche preoccupazioni. Le fiamme hanno minacciato anche il museo delle Battaglie, struttura al cui interno sono custoditi importanti cimeli storici.

I soccorritori hanno lavorato per tutto il giorno per riuscire a domare le fiamme ed evitare il peggio. In prima linea anche la Protezione civile di Pontecorvo.

Un rogo che si unisce a quelli dei giorni scorsi che hanno visto le fiamme arrivare anche nel centro storico del paese, tanto da spingere il sindaco Anselmo Rotondo a chiedere che si procedesse anche a un controllo sulla sicurezza dei luoghi interessati dagli incendi.