Schianto in A1 nella notte tra i caselli di Cassino e San Vittore, in territorio di Cassino. Per cause ancora al vaglio della polizia sarebbero stati coinvolti due tir che avrebbero tentato forse di evitare o forse di soccorrere un automobilista in difficoltà. Comunque il bilancio è stato durissimo: tre morti e due feriti gravi. Le vittime originarie del casertano e di Perugia. Sul colpo sono morti i conducenti dei mezzi. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Cassino oltre agli agenti della Sottosezione.

Autostrade per l'Italia poco dopo l'una aveva fatto sapere che il tratto era rimasto chiuso. "Entrata consigliata verso Napoli-San Vittore. Uscita consigliata provenendo da Roma: Cassino". Uno dei mezzi pesanti si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. "All'interno del tatto chiuso il traffico è bloccato. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino e può rientrare in autostrada a San Vittore dopo aver percorso al viabilità esterna" hanno spiegato ancora nella notte. Il tratto è rimasto chiuso fino a questa mattina. Sul posto presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso e la polizia. Gravi i feriti trasporti in ospedale