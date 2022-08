"O2 - Raddoppiamo l'ossigeno": è stato chiamato così il progetto per il quale l'amministrazione Cianfrocca ha chiesto e ottenuto un finanziamento di 55.000 euro per la realizzazione di un sistema di informazione e di gestione per la sensibilizzare la popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria e la realizzazione di canali di comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici.

A illustrare il progetto è l'assessore all'ambiente Erika Santobianchi.

«Verranno realizzati tre murales con vernici ecologiche nei tre istituti comprensivi di Alatri con disegni sempre a tema, tre cortometraggi, distribuite brochure, realizzate locandine. Verrà realizzata un'applicazione in cui sarà possibile avere dati a disposizione sulla quantità di anidride carbonica sequestrata in relazione alle alberature presenti sul nostro territorio. Verranno fornite indicazioni anche su quali arbusti o alberi autoctoni è preferibile mettere a dimora in base alle caratteristiche del territorio. Siamo molto soddisfatti e felici che sia stato finanziato il progetto "O2 Raddoppiamo l'ossigeno". Abbiamo a cuore l'ambiente ed è importante sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, a questa tematica così importante. Ringrazio l'ufficio Ambiente e i tecnici che hanno lavorato al progetto».