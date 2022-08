Street Food: grande successo di partecipanti. Un fiume di visitatori ha invaso la passeggiata del Lungo Liri dove erano allestiti i banchi per la vendita di cibo, bevande e dolci da consumare in strada. Un successo atteso dopo gli anni di stop forzato dovuto alla pandemia. Tanti i giovani e i bambini, oltre agli adulti, che hanno gustato panini, patatine e primi piatti, accompagnati da musica e artisti di strada. In un'atmosfera perfetta tra natura e vecchie palazzine, luci soffuse e la frescura del fiume, in moltissimi hanno percorso la passeggiata fermandosi agli stand per le degustazioni. Soddisfatta l'assessore Anna Celani, che ha predisposto il programma estivo degli eventi puntando non solo su teatro, cinema e arte, ma anche sull'eno-gastronomia, che attira il grande pubblico.

«Lungo la strada che fiancheggia il nostro verde Liri una folla di persone ha potuto gustare buon cibo da strada e ascoltare buona musica - commenta l'assessore Celani - Non è mancato il divertimento per i più piccoli con un coinvolgente spettacolo di magia. L'Amministra - zione comunale ringrazia la Regione Lazio per il contributo concesso e il consigliere Mauro Buschini per la vicinanza e l'attenzione costante verso il nostro paese. Ringraziamo inoltre standisti, il Dj Luca, tutte le persone intervenute e soprattutto Verdiana e Davide che da anni curano l'organizzazione dell'evento». Mauro Buschini ha voluto presenziare l'apertura della kermesse, dimostrando la sua attenzione per Ceprano. «Una bellissima serata con una grande partecipazione - ha commentato il consigliere regionale - Anche questo è un modo per valorizzare i nostri centri e le produzioni locali».