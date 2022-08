Da tempo segnalano e denunciano la problematica nella zona in cui vivono, a danno soprattutto dei loro orti, campi, della coltivazione. Ma nulla è stato fatto. E così tornano a rivolgere un nuovo appello alle istituzioni, al sindaco e agli enti preposti, affinché venga trovata una soluzione per arginare la criticità.

Parliamo della segnalazione di incursioni notturne di animali, in particolare mucche e cavalli nella zona di Civita a Collepardo. Sono una ventina le famiglie che da tempo denunciano gli episodi di devastazione dei loro terreni. Non ce la fanno più a sopportare le incursioni notturne di mucche e cavalli che si rincorrono da Civita verso lo Stallone. Gli abitanti molto spesso sono costretti a uscire di notte escono con le loro auto per cercare di far scappare le bestie. Ma inutilmente. Poco dopo tornare sul posto e distruggono tutto ciò che è stato seminato o piantato. La rabbia è tanta.

Lo sfogo

«Abbiamo presentato denunce contro denunce - ci dicono alcuni residenti - abbiamo persino informato il nostro sindaco il quale, va detto, pure lui si è dato da fare dimostrando di essere al nostro fianco. I risultati? Ancora nessuno. Siamo davvero stanchi. Non ne possiamo più».

Forte, dunque, l'appello dei residenti i quali tornano a denunciare le intrusioni notturne, e non solo, di cavalli e mucche, sperando che chi di competenza intervenga per mettere fine alla situazione che sta creando danni a tante persone della zona di Collepardo.