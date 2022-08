Luglio è tempo di scadenze per i passaggi in consiglio comunale. Nel corso dell'ultima seduta, l'assise ha approvato in sequenza una modifica al programma triennale delle opere pubbliche, la variazione al bilancio di previsione 2022/24 e ed il Dup per il triennio 2023/25. Conti in ordine ed equilibri garantiti come specificato nell'intervento dall'assessore al bilancio Assunta Parente. Spazio poi alle scuole nella discussione, per le quali, ha sottolineato nei suoi interventi l'assessore al ramo Augusto Simonelli, si continuerà ad investire soprattutto nell'ottica dell'adeguamento normativo, sismico ed impiantistico. Tra i punti in calendario, un passaggio essenziale per la nascita di un nuovo polo di scuola dell'infanzia in località San Giuseppe Le Prata che andrà a sostituire l'attuale edificio di Cotropagno con la votazione dell'acquisizione del terreno che ha ottenuto l'approvazione unanime dal consiglio.

«Il Comune di Veroli nel 2019 ha avanzato richiesta di finanziamento per la demolizione e ricostruzione della scuola di Cotropagno e la seguente delocalizzazione in zona Campello. L'ufficializzazione è arrivata nel giugno 2021, con lo stanziamento ministeriale di un milione 535 ed indicazione di cofinanziamento da parte dell'ente per 400 mila euro». Ha precisato proprio l'assessore Simonelli nel corso del suo intervento di introduzione del punto. Sono stati portati avanti studi tecnici e fattivi sulle località di San Giuseppe Le Prata e Sant'Anna per individuare una porzione dotata di una serie di servizi diretti come l'accesso alla pubblica strada oltre alla presenza di rete elettrica, idrica e fognaria: superficie totale indicata in 15 mila 700 metri quadrati. Le cifra totale per l'acquisizione dei terreni ammonterà a 89 mila euro più spese di rogito.

La soddisfazione per questo ulteriore passaggio è arrivata dalle parole del consigliere Germano Caperna, tra i primi ad essersi speso per risolvere il problema dell'ubicazione odierna dell'asilo. «Il nostro compito da amministratori è restituire qualcosa di nuovo e migliore alla cittadinanza. Un ringraziamento va a tutta l'amministrazione, i colleghi consiglieri, anche della minoranza, che hanno accolto con favore questa proposta. La collocazione attuale è piena di limiti che ha comportato anche un calo delle iscrizioni. Dare un nuovo servizio, anche in prospettiva, sarà una risorsa reale per un importante bacino del nostro territorio».