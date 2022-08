Erano in auto quando ad un certo punto si sono resi conto che qualcosa non andava. La macchina era fuori controllo. I freni non funzionavano. Pochi istanti per riflettere, capire cosa stesse accadendo. Lui, un cinquantanovenne alla guida, ha tentato più volte di frenare, ma inutilmente, l'altro, il passeggero, un diciannovenne, ha aperto lo sportello e si è lanciato dal veicolo in corsa. La macchina, una Fiat Panda, è finita contro un veicolo in sosta.

Trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma il cinquantanovenne. Ferite meno preoccupanti per il giovane. L'incidente è successo nella tarda mattinata di ieri in via Pia, a Vallecorsa. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure ha deciso per il conducente del veicolo il trasferimento nella struttura romana. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri per i rilievi di rito.

La ricostruzione

Era da poco trascorso mezzogiorno. In tanti si stavano preparando per mettersi a tavola, quando hanno avvertito un forte rumore all'esterno. Quando sono usciti dalle abitazioni hanno visto due auto incidentate. Un ragazzo era a terra, un altro uomo dentro il veicolo. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze, mentre il cinquantanovenne è rimasto ferito in maniera più seria. Per lui i medici hanno deciso il ricovero in un ospedale della Capitale. Con un'eliambulanza il cinquantanovenne è stato trasportato in codice rosso al San Camillo.

Tante le persone che hanno raggiunto via Pia, richiamate anche dall'arrivo dei soccorsi. Spaventoso lo scenario apparso ai loro occhi. Le auto erano distrutte. Fortunatamente all'interno del veicolo in sosta e dove è piombata l'auto fuori controllo, non c'era nessuno. E nessun pedone era nelle vicinanze nel momento in cui è accaduto l'incidente. Ad avere la peggio è stato il cinquantanovenne ricoverato nella struttura della capitale con diverse ferite.