L'azienda agricola Di Muccio non si ferma neanche d'estate e vola ancora più in alto: con l'eccellenza italiana "Licinivs" Viride, già pluripremiato, conquista la giuria mondiale e va addirittura in finale.

Un sogno vero e proprio che si sta trasformando in realtà.

«Siamo orgogliosi e fieri di aver portato l'eccellenza italiana alla più prestigiosa competizione mondiale, sottoposta a esperti assaggiatori accreditati dai vari paesi del mondo. Il nostro strepitoso Viride - spiega Ernesto Di Muccio - ha conquistato la giuria mondiale e va in finale. Questa nostra eccellenza italiana continua senza sosta a farci sognare e a emozionare».

Adesso dita incrociate per il prodotto locale che tante volte è già salito sul podio: non resta che aspettare il verdetto finale. L'olio dell'azienda cassinate punta sempre più lontano e va alla conquista del titolo di campione del mondo.