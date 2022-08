In estate la formazione non va in vacanza. E dall'Unicas arriva un'altra opportunità.

Questa volta si tratta di un livello specialistico che giunge dal dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'informazione "Maurizio Scarano" con un master Executive di II livello in "Innovazione e sviluppo dei processi di informatizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione".

Una grande occasione formativa e multidisciplinare che va incontro alla ricerca di professionalità in questo ambito.

Nel dettaglio

L'articolazione interdisciplinare dei moduli didattici è finalizzata a fornire ai responsabili della transizione digitale (e ai componenti dei loro staff) le competenze manageriali necessarie alla gestione e all'implementazione di tutte le attività operative funzionali alla transizione e fondamentali per avviare i processi di riorganizzazione all'interno delle Amministrazioni digitali e aperte, in grado di erogare servizi facilmente utilizzabili e di qualità e raggiungere ottimali standard di efficienza ed economicità.

Le borse di studio

L'Inps, in regime di convenzione con l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, al fine di contribuire alla formazione avanzata dei dipendenti della Pubblica amministrazione, attribuisce fino a un massimo di quattro borse di studio a copertura totale dei costi di partecipazione. Il coordinatore del master Executive di II livello è il professor Francesco Fontanella.