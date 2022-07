Momenti di apprensione questa mattina a Ceccano, zona Di Vittorio, per un'anziana che non rispondeva al telefono e al citofono di casa. Sono stati contattati subito i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco per aprire il portone dell'abitazione e i carabinieri. Una ottantenne era stata colta da malore, era cosciente ma nn riusciva a rispondere. Sul posto il personale medico per prestare le cure alla donna.