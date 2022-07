Casi Covid in discesa in questa settimana. Ieri, per il quarto giorno di fila, si è registrata un'ulterio - re contrazione dei contagiati fino a quota 389, la più bassa - lunedì esclusi - dopo i 388 del 26 giugno. Praticamente dalla fine della discesa di giugno. Da allora, infatti, c'è stata la nuova esplosione tanto che a luglio si registrano oltre 21.000 positivi. Nel bollettino di ieri si segnalano anche 881 negativizzati, nessun decessoe 77ricoverati, numero quest'ultimo invariato. Il tasso di positività risale dal 14,48% al 17,26%, mentre prosegue la flessione dell'incidenza per 100.00 abitanti, per la prima volta sotto quota 700 dalla fine di giugno.

La giornata

Dei 389 nuovi contagiati, 47 sono di Frosinone (stesso numero di venerdì, anche allora prima in Ciociaria), poi 43 di Alatri, 35 di Ceccano, 26 di Cassino e 22 di Ferentino. Sotto quota venti seguono Ceprano a 17, Isola del Liri a 15, Sora a 12, Anagni e Boville Ernica a 11, Monte San Giovanni Campano a 10. E ancora, sotto la doppia cifra ci sono: Fiuggi a 9, Torrice a 8, Paliano e Ripi a 7, Pastena e Villa Santo Stefano a 6, Amaseno, Arnara, Castelliri, Piedimonte San Germano e San Giovanni Incarico a 5, Cervaro, Roccasecca e Villa Santa Lucia a 4, Aquino, Atina, Broccostella, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Fumone, Piglio, Strangolagalli e Supino a 3, Acuto, Alvito, Arpino, Casalvieri, Coreno Ausonio, Pescosolido, Picinisco, Pico, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, San Giorgio a Liri e Torre Cajetani a 2, Ausonia, Castrocielo, Colfelice, Esperia, Falvaterra, Fontana Liri, Fontechiari, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Patrica, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati, Sgurgola, Vallecorsa, Vicalvi, Vico nel Lazio e Villa Latina chiudono con un solo caso nelle ultime 24 ore.

I decessi

Non sono state comunicate nuove vittime per Covid in provincia di Frosinone. Luglio, dunque, resta fermo a 25, mentre dall'inizio dell'anno sono 209.

L'andamento

La media della settimana è di 443,17 casi per un totale di 2.659 contagiati. Si tratta della terza settimana di fila in diminuzione su valori che non si avevano dal periodo tra il 20 e il 26 giugno (2.781 casi a 397,29 di media). Dall'inizio di giugno questa la media settimanale: 111,71 positivi tra il 30 maggio e il 5 giugno, 145,86 tra il 6 e il 12 giugno, 245,57 tra il 13 e il 19 giugno, 397,29 tra il 20 e il 26 giugno, 635,43 tra il 27 giugno e il 3 luglio, 819,14 tra il 4 e il 10 luglio, 818,86 tra l'11 e il 17 luglio, 662,29 tra il 18 e il 24 luglio. Negli ultimi sette giorni si contano 3.202 casi a 457,42 di media. Su sette giorni i casi non erano così bassi dal periodo 22-28 giugno (3.095). Rispetto ai sette giorni precedenti agli attuali si conta una diminuzione del 34,14% nel confronto con i 4.862 positivi registrati tra il 17 e il 23 luglio. Rispetto alle giornate 10-16 luglio (5.674 a 810,57 di media) la diminuzione è del 43,56%. In rapporto al 9 luglio (5.833) la flessione è del 45,10%. Dal 2 luglio a ieri, invece, la contrazione è del 20,46%. A luglio si sono avuti 21.023 contagiati per una media di 700,76. Sono i secondi valori più alti dall'inizio della pandemia, dietro solamente ai 24.749 positivi di gennaio a 798,35 di media. Da allora, poi, si erano contati 15.662 casi a febbraio (media 559,35), 19.753 a marzo (637,19), 16.792 ad aprile (559,73), 7.730 a maggio (249,35) e 8.253 a giugno (275,10).

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale scende sotto i 700 e si posiziona a 671,28. Si tratta del tredicesimo ribasso consecutivo. La settimana era iniziata a 960,59, mentre sabato scorso si è registrato per l'ultima volta un indice superiore a mille con 1.019,29. Sabato 16 luglio, invece, l'incidenza per 100.00 abitanti era a 1.189,52 vicina al massimo dell'ultimo periodo di 1.233,12, raggiunto qualche giorno prima, il 13 luglio. Valori simili a quelli di adesso per l'incidenza si ritrovano nella parte finale di giugno con i 648,85 del 28 del mese scorso. Il tasso di positività è al 17,26% mentre la media da lunedì si attesta al 16,55%. Nel precedente bollettino era a 14,48%.

Ricoverati e guariti

Resta stabile a 77 il numero dei ricoverati per Covid in Ciociaria, in discesa rispetto al dato di 81 osservato giovedì. Sul fronte dei guariti, invece, se ne aggiungono 881 agli 836 del giorno prima. Con il totale che, da lunedì, sale a 5.005.

I tamponi

Prosegue la discesa pure il dato dei test effettuati. Dopo i 4.232 di martedì non si è più superata quota tremila, ieri erano 2.253. Mentre da lunedì i tamponi risultano essere 15.398.

La situazione nel Lazio

L'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato fa così il punto dei contagi: «Nel Lazio su 3.633 tamponi molecolari e 21.818 tamponi antigenici per un totale di 25.451 tamponi, si registrano 3.842 nuovi casi positivi (-116), sono 8 i decessi (-8), 1.111 i ricoverati (-4), 64 le terapie intensive(-4)e5.993 iguariti.Ilrapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 1.736». L'assessore poi rivolge un invito per la vaccinazione degli over 60 e alcune istruzioni: «Chiedi al tuo medico di medicina generale, prenota sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità e scegli la data e l'hub di riferimento, presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni».

In Italia

I nuovi positivi in Italia ieri sono stati 49.571, in diminuzione rispetto ai 54.088 del precedente bollettino. Si registrano altri 121 decessi in confronto ai 244 di venerdì, per un totale di 172.003 vittime dall'inizio della pandemia. Sono 86.714 le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore, il che porta il totale a superare i 19,5 milioni di guariti sempre dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi scendono di oltre 36.500 unità per raggiungere quota 1.323.264. In aumento, invece, risulta il numero di tamponi analizzati, 290.013, a più 8.355 in 24 ore. Il tasso di positività, invece, scende al 17,09%, dal 20,4%.