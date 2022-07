Erano da poco passate le 18 quando si è diffusa in paese e in tutta la Valle di Comino la notizia della morte di un carabiniere forestale, un cinquantenne di Pontecorvo, in servizio a Picinisco. L'uomo ha compiuto un gesto estremo, con un colpo di pistola. Inutili i soccorsi. Sul posto il personale medico ed è stato chiesto l'intervento anche di un'eliambulanza ma purtroppo per il militare non c'è stato nulla da fare.

L'elicottero dell'Ares 118 è atterrato nel campetto sportivo a pochi passi dalla caserma. L'uomo, in servizio a Picinisco da quindici anni, lascia la moglie e due figli. Il sindaco del paese, Marco Scappaticci, visibilmente affranto non ha voluto rilasciare dichiarazioni, riflettendo solo sulla tragedia che ha colpito anche la comunità di Picinisco dove il carabiniere forestale si era ormai integrato.