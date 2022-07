Luglio sta andando in archivio con oltre 20.000 contagi totali, ma il trend ormai è in discesa. Lo conferma il bollettino di ieri: 413 positivi, 836 negativizzati, ma anche un deceduto, con i ricoveri in discesa da 81 a 77. Giù anche l'incidenza, a 718, per il dodicesimo giorno di fila, e il tasso di positività al 14,48%.

Il decesso

La Asl di Frosinone segnala la morte di un uomo di 82 anni residente a Frosinone. È il decesso numero 25 del mese di luglio contro i 7 di tutto giugno. Per un totale, dall'inizio dell'anno, di 209.

La giornata

Dei 413 nuovi positivi, 34 sono a Frosinone (l'altro ieri erano stati 47), 29 a Veroli, 24 a Cassino, 231 ad Alatri, 20 a Monte San Giovanni Campano, 19 a Ceccano, 14 a Ferentino, 13 a Isola del Liri e Sora, 10 ad Anagni, Aquino, Fiuggi e Piedimonte San Germano. Quindi, sotto la doppia cifra, 9 a Castelliri, Castro dei Volsci e Roccasecca, 8 a Boville Ernica, Paliano, Pignataro Interamna e Ripi, 7 a Ceprano, Guarcino e Pontecorvo, 6 a Broccostella, 5 ad Arpino e Cervaro, 4 ad Alvito, Amaseno, Arnara, Fumone, Morolo, Vallecorsa e Villa Santo Stefano, 3 ad Atina, Ausonia, Casalvieri, Esperia, Patrica, Strangolagalli e Vico nel Lazio, 2 a Castrocielo, Collepardo, Pico, Pofi, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, san Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Supino, Torrice, Trivigliano e Villa Santa Lucia, 1 ad Arce, Campoli Appennino, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Giuliano di Roma, Pastena, Pescosolido, Picinisco, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Santopadre, Terelle, Trevi nel Lazio e Vallerotonda.

Il trend

Nella settimana sono 2.270 i contagiati a 454 di media. Sono numeri da terzo ribasso settimanale consecutivo. Si viaggia alla media della terza decade di giugno. Venerdì scorso, i casi erano stati 230 in più. Negli ultimi sette giorni i positivi sono 3.4245 mentre la media è di 489,28. Venerdì scorso erano ancora 5.002 a 714,57. Ciò vuol dire che si ha un calo del 31,52%. Prima ancora, al 15 luglio, erano 5.774 e 824,85 di media. Da allora, invece, è meno 40,68%. Andando indietro di una settimana si hanno valore quasi identici. A luglio, sfondata ormai quota 20.000, si hanno 20.634 casi a una media giornaliera di 711,51. In valori assoluti solo gennaio 2022 con 24.749 ne ha registrati di più. Stessa cosa per la media di 798,35. A giugno i casi erano stati 8.235 a 275,10 di media, mentre a luglio 2021 erano 384, ovvero 12,38 al giorno. Gli indicatori Il tasso di positività prosegue la sua discesa, iniziata il 18 luglio, con 718,03. Non erano così in basso dal 700,21 del 29 giugno. Il tasso di positività segna, dal suo canto, un 14,48%, tolto lunedì, il numero più basso di una settimana che, fino ad ora, si attesta al 16,41%.

Gli altri numeri

I ricoverati scendono da 81 a 77. I tamponi analizzati venerdì sono stati 2.851 per un totale di 13.145 da inizio settimana. I guariti, invece, sono 836 e 4.124 da lunedì.

Il monitoraggio

Diffusi i nuovi dati della cabina di regia. In Italia scende l'incidenza settimanale: «727 ogni 100.000 abitanti (22/07/2022 -28/07/2022) contro 977 ogni 100.000 abitanti (15/07/2022 -21/07/2022) - fa sapere l'Istituto superiore di sanità - Nel periodo 6-19 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma sopra la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,94-0,97) al 19/07/2022 contro Rt=1 (0,98-1,02) al 12/07/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 luglio) contro 4,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende leggermente al 17,0% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 luglio) contro 17,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 luglio)».

I dati del Lazio

L'assessore Alessio D'Amato comunica che nel Lazio su 25.081 tamponi, si registrano 3.958 nuovi casi (-651) a un tasso del 15,7%, con 16 decessi (invariato). Si contano 1.115 ricoverati (-12), 68 in terapia intensiva (-7) e 6.469 i guariti.