Un ulteriore spazio per la formazione, il gioco e la crescita in sicurezza dei più piccoli sorgerà a corso Lazio. Il cantiere della nuova scuola per l'infanzia partirà la prossima settimana: ieri è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori.

«La nuova struttura è stata pensata in modo che i bambini che terminano il percorso all'asilo nido Pollicino, possano proseguire il percorso scolastico nel medesimo ambiente, a loro già familiare – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli - L'intervento, approvato in precedenza dalla giunta Ottaviani, rientra all'interno di una programmazione urbanistica che sarà portata avanti, nei prossimi mesi, sempre con grande entusiasmo ed impegno, e che rivoluzionerà il volto dell'intero quartiere Scalo. L'obiettivo, però, è non solo quello di procedere al riassetto del territorio in senso strettamente urbanistico, ma anche di elevare gli standard della qualità della vita, implementando l'offerta e i servizi a disposizione dei nuclei familiari che oggi, più che mai, devono essere sostenuti, mettendo in campo un sistema di iniziative che risponda concretamente alle esigenze di genitori e bimbi».

Il progetto, seguito dall'assessorato ai lavori pubblici coordinato dall'assessore Angelo Retrosi, prevede la realizzazione di un edificio ad un solo piano, con la suddivisione degli spazi per le varie attività. È prevista, inoltre, la creazione di un locale mensa e tutti gli altri ambienti necessari per il personale di servizio. I nuclei funzionali della scuola materna sono costituiti da aree relative all'unità pedagogica, per la mensa, per l'assistenza, per la distribuzione, per servizi igienico – sanitari e per gli spogliatoi. Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione dell'impianto elettrico, compreso l'impianto a pannelli fotovoltaici, dell'impianto idrico – sanitario e del gas, dell'impianto termico, oltre a tenere conto delle norme in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Sarà l'"Impresa Grande Costruzioni" di Frosinone ad occuparsi della realizzazione dell'edificio, che sarà costruito accanto al già esistente asilo nido. L'importo a disposizione è di 1.021.618,82 euro comprensivo di 81.923,29 euro per oneri per la sicurezza. L'immobile, dalla data del verbale di consegna dei lavori, dovrà essere realizzato dall'aggiudicatario entro trecento giorni naturali e consecutivi.

Il progetto è dimensionato per ospitare 60 bambini. La scuola verrà costruita nella porzione retrostante del lotto dell'asilo nido in modo che i bambini che terminano il percorso al nido, possano proseguire l'iter scolastico nel medesimo ambiente, a loro già familiare.

Il lotto, nel suo complesso, è costituito da una area poligonale irregolare di forma vagamente a trapezio rettangolo, avente i lati lunghi approssimativamente paralleli, il lato più corto, ortogonale verso nordovest, costituito da una spezzata, ed il lato obliquo costituito anch'esso da una spezzata. Quest'ultimo lato confina con un parcheggio pubblico, il lato opposto con proprietà privata, il lato più lungo a nordest con una cooperativa di abitazione, il lato lungo a sudovest con l'impianto sportivo realizzato anch'esso nell'ambito del Plus: in questo ultimo caso l'esatta delimitazione del confine è stata concertata in modo da massimizzare le reciproche "utilità" di impianto. Sono previsti 13 posti auto, di cui uno per persone con disabilità, per uso esclusivo delle strutture scolastiche.