Novità e strutture storiche: la corsa alle piscine entra nel vivo e si appresta a raggiungere i massimi picchi con l'arrivo del mese di agosto. Complice l'ondata da bollino rosso, a Frosinone si sfiorano i 40 gradi, quale miglior soluzione dell'immergersi in una piscina.

In Ciociaria sono diverse le strutture dove trascorrere una giornata diversa, non troppo lontano da casa. La media è del tutto esaurito nel weekend e nei giorni feriali il trend mantiene comunque alte le prenotazioni.

Le piscine all'aperto

Balneazione ma non solo: nel cuore della parte bassa del capoluogo si può trascorrere una giornata di relax all'ex Enal. Una struttura di proprietà comunale che era chiusa da oltre vent'anni. È stata rilevata da circa un anno da Nuovenal e dalla Cooperativa sociale Trascoop. «L'anno scorso la piscina è stata aperta soltanto un mese e c'erano anche le restrizioni dovute al Covid - fanno sapere dallo staff - Quest'anno possiamo dire che siamo partiti col botto». We sport nasce dall'idea di offrire un'alternativa alle persone. «La nostra è un'offerta ampia. Non solo balneazione. Abbiamo tanti corsi, dall'acqua gym alla pallanuoto». Il costo per la giornata intera è di dieci euro, mentre per gli over 65 e gli under 13 è di 6 euro e nel ticket di ingresso è compreso l'ombrellone.

Fuori città non c'è ciociaro che non conosca il "Centro Sportivo Progress". Dal 1977 la famiglia Nicoli offre la possibilità di passare una giornata di relax lontano dal caldo afoso. «Il nostro punto di forza? Forse lavorare in modo ordinato – dice Marco Nicoli proprietario del centro – Quest'anno abbiamo notato un aumento delle prenotazioni grazie anche al crollo delle restrizioni». La piscina è aperta dal 15 giugno e prevede un costo di 12 euro per gli adulti e 8 per bambini dai 4 ai 10 anni con ombrellone compreso.

Acqua park e divertimento

Dopo due anni di restrizioni anche i parchi acquatici tornano a riempirsi di persone in cerca di fresco e divertimento. La proposta che offre il Park Club di Frosinone è una certezza sul territorio dal 1989, quando sono nati i primi scivoli. «Storicamente il caldo porta gente e quest'anno c'è stato un aumento – spiegano dalla direzione del parco acquatico – Nonostante questo i picchi sono rimasti fermi a cinque anni fa». Il costo giornaliero è di 15 euro per gli adulti e 10 euro bambini dai 3 ai 10 anni non compiuti. Se ci si sposta di qualche chilometro si trova un altro luogo di svago e divertimento per i giovani e per tutta la famiglia. L'Hawaii Park di Cassino. Il prezzo è di 14 euro nei giorni feriali e 16 nei festivi. «Il parco nasce con una politica differente rispetto ad altri parchi acquatici – raccontano dallo staff – Ad arricchire le giornate anche animazione e tanti eventi con ospiti».