Truffa e sostituzione di persona. Sono le accuse per cui è finito nei guai un broker, quarantacinquenne, residente a Ferentino. Concluse le indagini nei suoi confronti. Stando alle accuse che vengono contestate all'uomo, con artifizi e raggiri, consistiti nel compilare contratti, sostituendosi a un cittadino residente a Civitavecchia e alla sua defunta nonna, ha indotto in errore la società fornitrice di gas e luce, sulla reale identità del contraente.

Un modus operandi per conseguire un ingiusto profitto costituito dalle provvigioni correlate alla stipula dei contratti.

I fatti contestati al quarantacinquenne risalgono al mese di giugno del 2018. Ma il ferentinate non sarebbe nuovo a simili episodi, ha infatti altri procedimenti a suo carico, sempre per le stesse accuse. L'uomo è difeso dall'avvocato Mario Cellitti.

La ricostruzione

Stando alle accuse, il ferentinate ha raggirato alcuni cittadini di Civitavecchia, tra questi un signore al quale ha "rubato" l'identità.

Utilizzando le generalità e firme apocrife dell'uomo e anche della nonna poi deceduta, procedeva a compilare le richieste di adesione alle utenze sui contratti per la fornita di luce e gas stipulati con la società che opera ovviamente nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

Scoperto il raggiro, il broker quarantacinquenne è finito così nei guai ed è stato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di truffa e sostituzione di persona.

Ma come detto, quest'ultimo non sarebbe il primo procedimento a suo carico, il ferentinate ne avrebbe altri contestati sempre per le stesse accuse e lo stesso modus operandi.

Ora si è affidato all'avvocato Mario Celliti per la sua difesa.