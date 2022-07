Profitti record per Stellantis mentre nelle fabbriche si annaspa. È vero anche che la produzione a Cassino Plant sta procedendo quasi regolarmente: questa settimana nessun fermo ma domani non si lavorerà, l'ennesimo sabato di recupero è stato annullato. Il bilancio del mese di luglio è stato discreto rispetto ai giorni di produzione e il Grecale marcia a ritmo spedito ma presto arriverà il blocco feriale e bisognerà vedere come sarà il mese di settembre quando inizierà anche il fisiologico calo delle immatricolazioni.

Intanto Stellantis, come promesso, ha pubblicato i dati del primo semestre dell'anno. I ricavi netti sono pari a 88,0 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al 1° semestre 2021.

Ecco il report

Il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis procede a pieno ritmo, sostenuto da profitti record e dall'impennata delle vendite di veicoli a basse emissioni (Lev), che includono veicoli elettrici a batteria (Bev), ibridi plug-in (Phev) e a celle a combustibile.

L'azienda si è posizionata al secondo posto nel mercato Ue30 per vendite di Bev e Lev e al terzo posto nel mercato statunitense per vendite di Lev (6). Le vendite globali di Bev di Stellantis sono aumentate di quasi il 50% su base annua, raggiungendo le 136 mila unità nel 1° semestre. L'azienda offre attualmente 20 Bev, mentre altri 28 Bev saranno lanciati entro il 2024.

Ecosistema delle batterie

Confermate le ubicazioni delle cinque gigafactories (tre in Europa e due in Nord America), in collaborazione con Automotive Cells Company, Samsung Sdi e Lg Energy Solution, e rafforzata la fornitura di idrossido di litio a basso contenuto di carbonio con la sottoscrizione di accordi con Vulcan Energy e Controlled Thermal Resources, rispettivamente in Europa e in Nord America.

Gli accordi con Samsung Sdi e Lg Energy Solution sono soggetti alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

Mobilità globale

Leadership in questo campo con l'acquisizione di Share Now, che posiziona Free2move come leader mondiale della mobilità con oltre 6 milioni di clienti in tutto il mondo. Annunciati anche accordi globali pluriennali con Amazon e Qualcomm che trasformeranno l'esperienza a bordo dei veicoli per milioni di clienti Stellantis.

Intanto, spostandoci dall'Europa in nord America si sono ottenuti profitti record, con un margine di risultato operativo rettificato del 18,1%; la quota di mercato è aumentata di 40 punti base su base annua, raggiungendo l'11,3%, con la quota statunitense in aumento di 50 punti base, raggiungendo l'11,7%.

Nell'Europa allargata è stato raggiunto un margine Aoi del 10,4% con un incremento di 160 punti base.

La Fiat Nuova 500 è stata il Bev più venduto in Germania e in Italia e la Peugeot e-208 è stato il Bev più venduto in Francia.

Jeep Compass e Renegade sono state la prima e la seconda vettura Lev più vendute in Italia.

Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C3, Fiat Panda e Fiat 500 sono cinque dei 10 veicoli più venduti nell'Ue30.

Tutte e tre le altre region hanno raggiunto margini Aoi a due cifre. Sud America: più che triplicato l'Ao9i a 1,0 miliardi di euro, con un margine del 13,9%. Leader di mercato nella region con una quota del 23,5%. Fiat è stato il marchio più venduto nella region e Jeep è il marchio di Suv più venduto in Brasile.

In Medio Oriente e Africa un margine Aoi record del 15,5% con un incremento di 580 punti base e un Aoidi 472 milioni di euro; quota di mercato in crescita di 20 punti base, raggiungendo l'11,9%.

Cina, India e Asia-Pacifico con margine Aoi del 13,4%, con Aoi in crescita del 40% a 289 milioni di euro. Le nuovissime Jeep Meridian e Citroën C3 sono state lanciate in India e le consegne sono iniziate rispettivamente a giugno e luglio.

La Maserati e il Grecale

Per lo storico marchio Maserati in progresso verso margini a due cifre, con un margine Aoi del 6,6%, in crescita di 330 punti base.

L'Aoi è più che raddoppiato raggiungendo i 62 milioni di euro.

A maggio è stata presentata la nuovissima Mc20 Cielo; a fine giugno è stato lanciato il nuovo Grecale, prodotto a Cassino Plant, con le prime consegne in Europa e a luglio è stata presentata la Supercar in edizione limitata.

I riflettori per la casa modenese sono infatti tutti puntati sul Grecale e su come sarà in grado di viaggiare in Europa e nel resto del Pianeta.