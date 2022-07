Martedì scorso a Pofi la conferenza di presentazione del progetto "Le Valli del Silenzio", volto alla valorizzazione turistica del territorio. Promosso dall'Associazione Ecomuseo Argi, il progetto è stato realizzato nell'ambito dell'iniziativa Lab Tursimo, di Lazio Innova per conto della Regione Lazio.

Domenica 31 luglio Il primo evento che porta la firma del brand appena lanciato. Una passeggiata in biciletta alla scoperta dei tesori archeologici e degli incantevoli paesaggi naturali della Ciociaria. Appuntamento alle 8 per "ArcheoBici nel Parco". Si partirà dal parco archeologico di Fregellae, per poi dirigersi verso il lago di San Giovanni Incarico e visitare il sito di Fabrateria Nova. Altra tappa al Monumento naturale, con visita alle grotte di Falvaterra. Il tour si concluderà a Castro dei Volsci con un aperitivo nell'area archeologica.