Fiamme alte e odore acre poco fa lungo Corso della Repubblica. A essere divorato dal fuoco è stato un autobus in transito, per fortuna senza passeggeri.

L'autista si è subito accorto che dal motore iniziava a uscire del fumo e ha fatto in tempo a uscire quando le fiamme hanno avvolto il mezzo che è staro divorato in venti minuti. Polizia e vigili del fuoco subito sul posto e traffico bloccato in vari punti.