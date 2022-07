Diminuiscono contagi, tasso di positività e ricoverati. E nessun decesso, dopo che nei tre giorni precedenti se ne erano registrati otto. Le curve del Covid si stanno spezzando tutte in questa fase. Il trend appare sempre più consolidato sotto questo punto di vista.

La giornata

Ieri sono stati registrati 454 nuovi contagi su un totale di 2.652 tamponi processati. Tasso di positività al 17,11%, in diminuzione rispetto al 18,5% del giorno precedente. I negativizzati sono stati 915. Ci sono stati 47 casi a Frosinone, 43 ad Alatri, 35 a Cassino, 26 a Ceccano, 22 a Monte San Giovanni Campano, 19 ad Anagni, 17 a Ferentino, 15 a Boville Ernica, 12 a Sora, 11 ad Atina, 10 a Veroli, 10 a Villa Santo Stefano, 9 a Ripi, 9 a Sant'Elia Fiumerapido, 8 a Ceprano, 8 a Villa Santa Lucia, 7 ad Alvito, 7 ad Amaseno, 7 ad Aquino, 7 a Isola del Liri, 7 a Strangolagalli, 6 ad Ausonia, 5 a Belmonte Castello, 5 a Casalvieri, 5 a Castelliri, 5 a Cervaro, 5 a Fiuggi, 5 a Giuliano di Roma, 5 a Pofi, 4 a Paliano, 4 a Pescosolido, 4 a Piedimonte San Germano, 4 a Pontecorvo, 4 a Supino, 4 a Torrice, 4 a Vico nel Lazio, 3 ad Arpino, 3 a Campoli Appennino, 3 a Castro dei Volsci, 3 a Morolo, 3 a San Giovanni Incarico. Quindi 2 contagi in ciascuno di questi Comuni: Arce, Patrica, Picinisco, Settefrati, Sgurgola, Torre Cajetani, Vallecorsa. Infine, 1 nuovo caso in ognuno dei seguenti paesi: Arnara, Broccostella, Castrocielo, Colfelice, Collepardo, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Pastena, Pico, Piglio, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallerotonda.

La situazione

Siamo nella settimana numero 126 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 879 giorni.

Ci sono stati 94 casi il venticinque luglio, 825 il ventisei, 484 il ventisette, 454 il ventotto. Per un totale di 1.857 nuovi contagi e una media giornaliera di 464,25. La settimana numero 125 era andata così: 148 contagi il diciotto luglio, 1.181 il diciannove, 834 il venti, 675 il ventuno, 643 il ventidue, 612 il ventitré, 543 il ventiquattro. Per un totale di 4.582 e una media quotidiana di 660,58. La settimana 124 aveva avuto questo andamento: 153 casi l'undici luglio, 1.356 il dodici, 991 il tredici, 905 il quattordici, 806 il quindici, 752 il sedici, 769 il diciassette. Per un totale di 5.742 contagi e una media di 820,28 al giorno.

Il trend

A luglio 2022, in ventotto giorni, ci sono stati 20.221 contagi. Per una media di 722,17 ogni ventiquattro ore. E 24 decessi. A giugno ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 casi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 112.689. I decessi 208. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. In due anni (2020 e 2021) 43.128 contagi. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a quota 766,24.

Diminuiscono gli attualmente positivi, che ora sono 7.561: 7.480 in isolamento domiciliare (98,92%) e 81 ricoverati in ospedale (1,08%). Ci sono 3 ricoverati in meno rispetto al giorno precedente.

Il bollettino

Ieri nel Lazio i casi positivi sono stati 4.609 (-315), i decessi 13 (+3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. Spiega l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato: «Prosegue il calo del numero totale dei casi su base settimanale: -30%. E l'incidenza scende a 795 ogni 100.000 abitanti». Diminuisce anche il valore Rt: è a 1.05. A livello nazionale, nel consueto monitoraggio settimanale (periodo 20-26 luglio) la Fondazione Gimbe registra una diminuzione dei contagi.

Dice il presidente Nino Cartabellotta: «Per la seconda settimana consecutiva il numero dei nuovi casi settimanali registra una flessione (-25% rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 20-26 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 473.000, con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 68.000 casi al giorno». Nella settimana 20-26 luglio in tutte le regioni emerge una diminuzione percentuale dei nuovi casi (dal -11,1% della Calabria al -31,2% della Campania). Rispetto alla settimana precedente, in tutte le province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -3,5% di Crotone al -54,9% di Enna). L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in tutte le province tranne Sondrio (495) e Cuneo (480), mentre in 16 province si registrano oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti: Chieti (1.362), Teramo (1.275), Pescara (1.248), Ascoli Piceno (1.174), Messina (1.112), Fermo (1.103), Macerata (1.084), Rovigo (1.081), Benevento (1.067), Reggio di Calabria (1.059), Catanzaro (1.051), Venezia (1.043), Perugia (1.036), Treviso (1.027), Taranto (1.009) e Avellino (1.006)».

Conclude il presidente Nino Cartabellotta: «Mentre la discesa dei nuovi casi prosegue sostenuta, i ricoveri in area medica e in terapia intensiva non hanno ancora raggiunto il picco e soprattutto i decessi continuano ad aumentare, documentando, indirettamente, che il numero reale di casi è molto più elevato di quelli noti alle statistiche ufficiali».