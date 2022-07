Un maxi finanziamento per un progetto che continua a riscuotere grandi consensi. Il parco di Monte Menola è diventata una delle grandi attrazioni della città fluviale. Una struttura nata grazie all'impegno dell'associazione Animafamily che ha totalmente sistemato e riqualificato la zona. Gli eventi organizzati nel corso degli anni sono stati tanti e tutti hanno ottenuto grandi consensi.

Ma il parco di Monte Menola è diventato un punto di ritrovo per tanti cittadini, non solo di Pontecorvo, ma di tutto l'hinterland. Persone che decidono di trascorrere momenti a contatto con la natura nel parco attrezzato.

E il successo di questo progetto è dimostrato anche dai finanziamenti che continua a ottenere. Progetti apprezzati a ogni livello istituzionale e, nei giorni scorsi, è arrivata un'importante notizia: il parco di Monte Menola ha ottenuto un importante finanziamento per il progetto "L'estate nel parco di monte Menola", aggiudicandosi la cifra più alta dal 2016 ad oggi.

«Il finanziamento record di 28.800 euro, il più cospicuo dal 2016 ad oggi, in risposta al bando pubblico di LazioCrea dedicato ai Comuni del Lazio e agli enti privati per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio», hanno spiegato dall'associazione sottolineando il proprio entusiasmo per il risultato ottenuto.

E proprio il presidente di Animafamily Gianfranco Caporuscio, estensore della proposta progettuale ha sottolineato la sua soddisfazione: «Animafamily ed il Parco di Monte Menola, negli anni, si son visti finanziare, soprattutto dalla Regione Lazio, importanti iniziative progettuali di carattere culturale, sportivo e ludico ricreativo, conquistandosi una credibilità ed un curriculum di tutto rispetto. Il riconoscimento odierno ci riempie di orgoglio e ci ripaga del lavoro e dei sacrifici fatti per riqualificare il parco ed il territorio circostante, riconsegnando ai pontecorvesi e all'intera Valle del Liri un bene prezioso e nel quale sino al 31 dicembre 2022 si potrà assistere ad una lunga serie di eventi gratuiti ed aperti a tutti, di cui la Monte Menola Enduro Race e le tre serate di Musica nel Parco hanno rappresentato solo un anticipo».