I Vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, sono intervenuti oggi nel comune di Vallecorsa per recuperare un bovino caduto accidentalmente in un pozzo. Per effettuare il recupero, si è reso necessario l'utilizzo di un elicottero dei Viglili del fuoco proveniente dal reparto volo di Ciampino. Dopo aver sedato l'animale, operazione effettuata da un veterinario, i vigili del fuoco si sono calati nel pozzo per imbarcare il bovino per poi essere sollevato dall'elicottero.