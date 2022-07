La Giunta regionale ha approvato il Piano di attività regionale del Fondo per l'Alzheimer e le Demenze. Il Piano prevede un investimento da oltre 1 milione di euro e un'attività di formazione rivolta ai medici di medicina generale che operano nelle Asl o Distretti con l'obbiettivo di creare una rete con i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD) per una corretta e rapida gestione dei flussi dei pazienti.

Tenendo conto delle diverse peculiarità dei diversi territori e delle realtà Aziendali sono state individuate 2 Asl nell'area metropolitana della capitale (Asl Roma 2 e 3) e 2 Asl nelle province (Asl di Frosinone e Viterbo) al fine di migliorare i processi organizzativi. Per quanto riguarda la popolazione residente over 65 anni nelle Asl di riferimento del programma si registrano stime di demenza pari a circa 50 mila casi: nella Asl di Frosinone un totale di8.640 casi (2.637 uomini e 6.003 donne).