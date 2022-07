Un vasto incendio che si è sviluppato nella frazione di Sant'Oliva portando alla distruzione di interi uliveti. Un fuoco che ha spaventato i residenti e che è aumentato nelle proporzioni di ora in ora tanto che le fiamme sono arrivate anche al parco di Monte Menola. Quello di martedì è stato l'ennesimo incendio che si è sviluppato nel territorio del comune di Pontecorvo. Solo pochi giorni fa un altro rogo si era sprigionato nel cuore del centro storico, sotto un'arcata dei bastioni. Una situazione, questa, che aveva spinto il primo cittadino Anselmo Rotondo a procedere con una richiesta d'intervento da parte dell'ufficio manutenzione al fine di verificare che non ci fossero problemi per la pubblica sicurezza.

Ora un nuovo incendio. Un rogo che ha fatto paura e che ha fatto temere. Fortunatamente l'intervento dei soccorritori è riuscito a evitare il peggio e conseguenze ben più devastanti per l'intero territorio. E proprio ai volontari della Protezione civile che, come ogni estate, non si stanno risparmiando per riuscire a risolvere le diverse emergenze arriva il plauso e il ringraziamento del primo cittadino di Pontecorvo.

«C'è stato un vasto incendio nella frazione Sant'Oliva sono stati interessati ettari di uliveti e il fuoco si è sviluppato fino al Parco di Monte Menola – ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - Ancora una volta occorre ringraziare per il duro ed eccellenza lavoro svolta dalla protezione civile guidata in prima persona da Catia Prata. Grazie a loro e a quanti sono stati in prima linea per limitare il disastro alla natura. Grazie ai carabinieri forestali e ai vigili del fuoco».