Minuti di panico sul lungomare di Marina di Minturno, per la scomparsa di un bimbo di cinque anni originario di Agropoli (in provincia di Salerno), in vacanza sul litorale pontino con i suoi familiari. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi, con l'intervento dei Carabinieri della stazione di Scauri. L'episodio si è verificato l'altro giorno sulla spiaggia antistante il Lido Mario, a Marina di Minturno.

Il titolare dello stabilimento balneare segnalava alla centrale del 112 il ritrovamento di un minore, G.D. di cinque anni, il quale stava cercando i propri genitori. L'operatore di turno della dipendente centrale operativa, allertato dal NUE112, oltre ad inviare sul posto la pattuglia della stazione dei Carabinieri di Scauri, ha prontamente contattato tutti gli stabilimenti balneari limitrofi al fine di far informare i bagnanti circa l'accaduto. La mobilitazione ha consentito l'individuazione dei genitori, i quali sono stati rintracciati presso un altro stabilimento balneare ubicato sul lungomare. Un sospiro di sollievo per i familiari del piccolo, che si era allontanato dall'ombrellone dei suoi genitori, finendo poi per perdere l'orientamento. La pronta segnalazione del titolare del Lido Mario e l'intervento dei Carabinieri ha risolto in maniera positiva il caso di smarrimento.