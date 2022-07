Ancora una volta più guariti (875) rispetto ai nuovi contagiati (484). Diminuisce il tasso di positività e scende anche il numero dei pazienti Covid ricoverati presso la rete ospedaliera della provincia di Frosinone. Ma si registrano altri 2 decessi, che portano il numero a 8 negli ultimi tre giorni.

La giornata

Ci sono stati 484 casi su un totale di 2.681 tamponi processati. Il tasso di positività è del 18,5%, in diminuzione rispetto al 19,49% del giorno precedente. La situazione nel dettaglio: 42 nuovi contagi a Frosinone, 34 ad Alatri, 33 a Cassino, 27 a Ferentino, 23 a Ceccano, 23 a Veroli, 22 ad Anagni, 17 a Isola del Liri, 17 a Sora, 16 a Pontecorvo, 15 a Boville Ernica, 12 a Villa Santa Lucia, 11 a Monte San Giovanni Campano, 9 a Ripi, 8 ad Amaseno, 8 a Piedimonte San Germano, 7 ad Aquino, 7 a Castelliri, 7 a Roccasecca, 7 a Strangolagalli, 6 a Cervaro, 6 a Morolo, 6 a Paliano, 6 a Pico, 6 a Pofi, 5 a Torrice, 4 a Ceprano, 4 a Fontana Liri, 4 a Fontechiari, 4 a Patrica, 4 a Pignataro Interamna, 4 a Supino, 3 ad Arce, 3 ad Arpino, 3 ad Atina, 3 ad Ausonia, 3 a Broccostella, 3 a Castro dei Volsci, 3 a Fiuggi, 3 a Fumone, 3 a Gallinaro, 3 a Giuliano di Roma, 3 a Piglio, 3 a San Giovanni Incarico, 3 a Sant'Elia Fiumerapido. Quindi 2 contagi in ognuno di questi Comuni: Alvito, Arnara, Campoli Appennino, Castrocielo, Falvaterra, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Serrone, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano. Infine, 1 nuovo caso in ciascuno dei seguenti paesi: Acuto, Casalvieri, Colfelice, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Pastena, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Torre Cajetani. Come dicevamo prima, ci sono stati 875 negativizzati.

Il trend

Siamo nella settimana numero 126 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 878 giorni. Ci sono stati 94 casi il venticinque luglio, 825 il ventisei, 484 il ventisette. Per un totale di 1.403 nuovi contagi e una media giornaliera di 467,6. La settimana numero 125 era andata così: 148 contagi il diciotto luglio, 1.181 il diciannove, 834 il venti, 675 il ventuno, 643 il ventidue 612 il ventitré, 543 il ventiquattro. Per un totale di 4.582 e una media quotidiana di 660,58. La settimana 124 aveva avuto questo andamento: 153 casi l'undici luglio, 1.356 il dodici, 991 il tredici, 905 il quattordici, 806 il quindici, 752 il sedici, 769 il diciassette. Per un totale di 5.742 contagi e una media di 820,28 al giorno. La settimana precedente (123) si era snodata così: 140 contagi il quattro luglio, 1.268 il cinque, 944 il sei, 970 il sette, 849 l'otto, 852 il nove, 711 il dieci. Per un totale di 5.734 e una media giornaliera di 819,14. Nella settimana numero 122 il trend fu il seguente: 66 contagi il ventisette giugno, 868 il ventotto, 658 il ventinove, 594 il trenta, 667 il primo luglio, 785 il due, 810 il tre. Per un totale di 4.448 casi e una media di 635,42 al giorno. La settimana 121: 64 casi il venti giugno, 556 il ventuno, 413 il ventidue, 437 il ventitré, 510 il ventiquattro, 413 il venticinque, 388 il ventisei. Per un totale di 2.781 e una media di 397,28 ogni ventiquattro ore. La settimana 120: 27 il tredici giugno, 255 il quattordici, 231 il quindici, 316 il sedici, 327 il diciassette, 311 il diciotto, 252 il diciannove. Per un totale di 1.719 contagi: media di 245,57. Nelle ultime settimane la curva dei contagi si è spezzata. A luglio 2022, in ventisette giorni, ci sono stati 19.767 contagi. Per una media di 732,11 ogni ventiquattro ore. E 24 decessi. Il confronto con gli anni scorsi è indicativo. In tutto il mese di luglio 2021 i contagi erano stati 384, per una media di 12,38 ogni ventiquattro ore. A luglio 2020 la media giornaliera di contagi era di 0,35. A giugno 2022 ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. A giugno 2021 i contagi furono 189, per una media di 6,3 al giorno. Mentre a giugno 2020 la media quotidiana era stata 0,46. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 casi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 112.235. I decessi 208. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. In due anni (2020 e 2021) 43.128 contagi. In quasi sette mesi 112.235. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a quota 730,60. In netta flessione ormai da giorni. Diminuiscono anche gli attualmente positivi, che ora sono 8.027: 7.943 in isolamento domiciliare (98,95%) e 84 ricoverati in ospedale (1,05%).

Il bollettino

Nella regione Lazio 4.924 nuovi casi positivi (-1.968) e13 decessi (+3). Il tasso di positività è al 16,3%. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato dice: «Bisogna adeguare le norme dell'isolamento. Auspico una riduzione dei tempi e una semplificazione». Nei giorni scorsi aveva spiegato: «È necessario che sia semplificata la procedura per l'isolamento dei positivi asintomatici consentendo anche senza test negativo di uscire dall'isolamento dopo cinque giorni dalla scomparsa dei sintomi. lo fanno già in alcuni Paesi, non vedo perché non si possa attuare anche da noi». Nel Lazio sono state somministrate in totale 13.550.000 dosi di vaccino.