"Aspettando Agosto in Villa", con lo show music live, "Noi le Cantiamo & ….Così" ", nell'ambito degli eventi estivi "Ferentino estate 2022….tutto fa spettacolo". L'art director Oreste Datti, in arte il "Califfo ciociaro" dedica l'evento al caro ricordo dell'amico Ugo Rotella.

Il variegato programma estivo organizzato dal Comune, assessorato allo spettacolo, cultura e turismo, di concerto con l'associazione Pro loco, prevede domani, inizio ore 21.15, l'evento, lo show music live, "Noi le Cantiamo & ….Così, aspettando agosto in Villa", decima edizione, ideato, coordinato e presentato da Oreste Datti, nel parco di "Villa Gasbarra", con in ingresso gratuito. Una targa artistica in ricordo verrà donata alla Famiglia.

Protagonisti della serata evento saranno i cantanti: "Il Califfo Ciociaro"; la cantante "Juls" da Valmontone; "Jason"; Marco Prata da Colfelice; Fabio Fax "Renato Zero Ciociaro" da Frosinone, Simone Magliocchetti e Gabriele Costa da Anagni; Carlo Maddaleni ed Elisa Ceccani da Alatri; Giovanni Liberatore oltre al gruppo di ballerini diretti da Ivan Gizzi. Un grazie da parte dell'art director Oreste Datti agli sponsor liberi sostenitori dell'iniziativa. Appuntamento domani sera a Villa Gasbarra.