Pubblicata la gara d'appalto per i lavori di caratterizzazione e messa in sicurezza dei tre ecomostri: la ex Olivieri, l'ex cartiera e l'ex Europress.

Soddisfatta l'assessore all'Ambiente Elisa Guerriero dichiara: «Finalmente, dopo la conclusione dei monitoraggi dei pozzi per la fase zero dell'accordo di programma quadro del "Sin Bacino del Fiume Sacco", è stata pubblicata la gara per l'affidamento del servizio di caratterizzazione ambientale di tutti i siti oggetto degli interventi all'interno del perimetro che, nel caso specifico di Ceprano, corrispondono ai lotti 1, 4 e 8.

Rispettivamente le industrie ex Olivieri, la cartiera ex Vita Mayer e l'ex Europress. Il tutto dovrà concludersi, dalla data di sottoscrizione, entro 38 mesi. Per il sito dell'ex cartiera Vita Mayer è stato già affidato il servizio di classificazione dei rifiuti e di redazione del Piano di rimozione, che attualmente è in corso di opera. Mentre adesso è in pubblicazione la gara relativa alle ex Industrie Olivieri e al sito dell'ex cartiera che riguarderà: l'esecuzione dell'indagine preliminare per verificare la salubrità dei luoghi e per individuare la presenza di eventuali rifiuti o sottoservizi interrati; la gestione dell'amianto sulle coperture degli edifici, la gestione dei rifiuti che negli anni ormai si sono accumulati in questi siti dismessi nei quali, è doveroso ricordarlo, si sta intervenendo in danno; la redazione del piano di caratterizzazione e la sua esecuzione per comprendere lo stato di contaminazioni dei terreni e delle acque e l'eventuale messa in sicurezza di emergenza, dove dovesse emergere la necessità di evitare ulteriori fenomeni di inquinamento.

L'importo complessivo per il sito delle ex Industrie Olivieri - precisa la Guerriero - è di 4.353.226,92 euro; mentre per la cartiera è di 735.113,43 euro. È facile comprendere come, sia al momento della presentazione degli studi di fattibilità nel 2018 sia oggi, che finalmente siamo vicini alla partenza. Nessuno di questi interventi sarebbe stato possibile senza il Sin e le risorse messe a disposizione, sia per fattori economici, sia per le risorse umane, nonché per tutta la struttura organizzativa che deve gestire simili interventi. Continueremo, come abbiamo fatto finora - conclude con parole rassicuranti l'assessore - a lavorare per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio».