Che i Fasti abbiano inizio. La XXI edizione si prepara nei suoi abiti migliori, dopo due anni di inevitabile interruzione ed attesa si torna in scena da stasera a domenica. Il timone della direzione artistica sarà affidato, come ormai da tradizione vista la collaborazione decennale, a Terzostudio. Gli scorci verolani, i sanpietrini veraci, le piazzette storiche, ogni angolo sarà declinato in poesia ed emozioni, per restituire alle centinaia di spettatori un'esperienza che da oltre vent'anni Veroli custodisce con cura.

Un evento unico nel suo genere in tutta la provincia e non solo, che calamita avventori da ogni dove. Questa edizione, la prima dopo la ripartenza, vanta un programma di spessore, calibrato tra percorsi esperienziali, divertimento e magia, oltre a recital e movimenti fluttuanti. Per districarsi al meglio tra l'ampia offerta degli spettacoli e sapori, il centro storico è stato mappato, seguendo la suddivisione in 8 aree indicate per colore.

Cartina e programma alla mano, per selezionare tra le tante proposte dislocate tra Sant'Erasmo e Piazza dei Franconi, passando per Piazza Mazzoli fino a Santa Salome, oltre ai magnifici scorci meno noti ma altamente suggestivi. Per accedere all'area spettacoli, come da prassi, sarà previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro.

Qualora si preferisse la formula abbonamento il prezzo sarà di 18 euro; l'apertura dei vari access point e delle biglietterie è fissata alle 19.

«Abbiamo attivato tutta la macchina tecnico-amministrativa del nostro Ente, da sempre in prima linea sull'evento - precisa il sindaco Simone Cretaro - Avremo la collaborazione della Pro Loco e della cooperativa l'Airone per garantire l'accoglienza e le visite guidate ai siti di interesse culturali e turistici presenti nel centro storico, alcuni dei quali saranno anche sede di spettacoli del festival. Ringrazio, inoltre, le Istituzioni la Regione Lazio, il Consiglio Regionale, la Provincia di Frosinone, l'Arsial per il sostegno che garantiscono da anni all'evento. Come pure gli sponsor privati che contribuiscono alla manifestazione perché credono che investire in Cultura sia uno dei fattori determinanti in un contesto territoriale come quello di Veroli, così ricco di storia, arte, archeologia, cultura e paesaggio naturalistico».