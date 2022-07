Bambino morto all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, l'associazione Codici ha presentato un esposto in Procura per chiarire le cause del piccolo Nicolò, 8 anni, di Alatri. Per la morte del bimbo sono indagate otto persone, tra personale medico ed infermieristico di turno nelle ore del decesso.

Si attende la verità dall'autopsia, il cui risultato potrà fare luce sulle cause che hanno portato alla morte del piccolo. È stata la stessa equipe medica, dopo aver constatato il decesso, a chiedere il riscontro autoptico diagnostico per determinare le cause della rapida morte del bambino.

«Una vicenda che presenta alcuni aspetti poco chiari, motivo per cui è stato deciso di presentare un esposto. A risultare fatale sarebbe stata una crisi respiratoria – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e le condizioni del bambino sarebbero peggiorate drasticamente in breve tempo. A nostro avviso ci sono degli aspetti da chiarire. Uno di questi, ad esempio, è il tempo trascorso tra il ricovero ed il decesso. I genitori, a cui va il nostro cordoglio, hanno dichiarato alla stampa che il piccolo non ha mai avuto problemi di salute e che si è sentito poco bene a causa del Covid. Al tempo stesso hanno denunciato il mancato trasferimento del figlio in una struttura più attrezzata.

Dall'azienda sanitaria territoriale hanno replicato sostenendo che il paziente era troppo grave per essere trasportato. Il quadro, oltre che drammatico, è complicato. Abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. Bisogna chiarire se in ospedale sono state attuate tutte le procedure necessarie per cercare di salvare il piccolo o se, invece, sono stati commessi degli errori ed in questo caso capire chi ha sbagliato. Ci sono delle domande che necessitano di una risposta e come associazione impegnata da anni nella tutela dei diritti dei cittadini, anche in ambito sanitario ed anche di fronte alla malasanità, ci batteremo per ottenerle».

Nicolò era risultato positivo al covid il 14 luglio. I genitori hanno accompagnato il figlio al pronto soccorso dello Spaziani intorno alle 13 di venerdì 15 luglio. Poco dopo il decesso. Genitori che hanno presentato una denuncia alla polizia lamentando ritardi nel trasferimento del bimbo in una struttura romana. Sul fatto stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile della Questura, agli ordini del dottor Flavio Genovesi.