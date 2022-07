Ore di apprensione per un bambino di due anni di Fiuggi rimasto gravemente ustionato. Il piccolo è stato subito soccorso dopo essere rimasto ustionato con l'acqua bollente di una pentola che è finita sul volto, sulle braccia e sul torace. A lanciare l'allarme sono stati i familiari. Con un'eliambulanza il bimbo è stato trasportato in codice rosso al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma. L'incidente domestico si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Fiuggi Alta.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il bambino si è ustionato con l'acqua bollente di una pentola che gli è finita addosso. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico che ha prestato le prime cure al piccolo.

I soccorsi

Chiesto l'intervento anche di un'eliambulanza con cui il bambino è stato trasportato in una struttura della capitale più adeguata per le cure del caso. L'elicottero dell'Ares 118 è atterrato nel piazzale antistante l'istituto scolastico, per poi rialzarsi in volo alla volta del policlinico "Agostino Gemelli" della capitale. Il bimbo avrebbe riportato ustioni di secondo grado.

Il luogo dove è atterrata l'eliambulanza è stato raggiunto da diverse persone, molti anche i vicini del piccolo che sperano che possa tornare presto a casa dalla sua famiglia. Famiglia che sta vivendo ore di apprensione per il loro piccolo rimasto coinvolto nel grave incidente domestico all'ora di pranzo di ieri nella sua abitazione.