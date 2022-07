Gli incendi stanno provocando numerosi danni a tutto il territorio. Sono tanti gli interventi messi in campo per cercare di arginare le fiamme. La forte ondata di caldo favorisce ulteriormente questi fenomeni. E nelle scorse ore un incendio si è sviluppato anche nel centro storico di Pontecorvo. Le fiamme in questo caso si sono sviluppate in una grotta dei bastioni di Belvedere. Fortunatamente l'incendio è stato contenuto e le fiamme sono state spente nel giro di poco tempo. Resta, però, il punto della sicurezza. In molti si sono chiesti se quel rogo possa aver provocato qualche danno strutturale.

Per questo motivo il primo cittadino ha formalmente richiesto che si proceda con un'ispezione accurata al fine di verificare che non ci siano stati danni tali da mettere in pericolo l'incolumità pubblica. Una richiesta avanzata al settore municipale della manutenzione che nelle prossime ore procederà con tutte le verifiche del caso. «A seguito degli incendi che hanno interessato una grotta nei Bastioni di Belvedere, unitamente al comando della polizia locale, nella persona dell'agente Francesca Viscogliosi, ho chiesto all'ufficio manutenzione di provvedere entro 48 ore all'avvio delle operazioni di bonifica del sito - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - Ciò per garantire la pubblica incolumità e il decoro. E per questo ringrazio la protezione civile, i vigili urbani, i vigili del fuoco e i carabinieri presenti sul territorio al momento degli incendi».