Un atto vandalico nel cuore della notte. Tra sabato e domenica a San Giorgio a Liri i malintenzionati sono tornati a colpire e a fare "danni". A raccontare i fatti è stato il sindaco Francesco Lavalle: «Dei ragazzi, intorno alle quattro del mattino, davanti alla chiesa, probabilmente insoddisfatti dell'andamento della propria serata, hanno deciso di divertirsi spargendo le balle di paglia destinate all'allestimento del palco per l'evento "Note estive". Mi recherò dalle forze dell'ordine per consegnare le immagini delle telecamere di videosorveglianza, verso le quali si sono rivolti anche con gesti sprezzanti». Ha annunciato il primo cittadino, stigmatizzando l'accaduto.

Ma come al solito il vandalismo ha anche il suo contraltare nella solidarietà e San Giorgio a Liri non è mancata. «Ringrazio i volontari, che nonostante questi gesti di irriconoscenza verso l'intera comunità, si stanno adoperando per la riuscita dell'evento», ha precisato il sindaco. Ieri sera, infatti, il centro storico è stato animato dal concerto "Note estive". Protagonista la musica di ContrOraintrio e degli Organetti Popolari, che hanno allietato rispettivamente la piazzetta Maria Leone e piazza Pignatelli.

Durante il concerto, inoltre, i bambini si sono potuti divertire con un intrattenimento dedicato curato dalla scuola dell'infanzia "Sacro Cuore". Attivo nel frattempo lo stand gastronomico di My way street pizza. San Giorgio a Liri si prepara a vivere inoltre alla fine del mese l'evento "Fermento" organizzato dal bar dello sport con il patrocinio gratuito del Comune.

Dal 28 al 31 luglio, l'obiettivo è quello di produrre un festival della birra giovane e completamente rinnovato.