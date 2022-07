L'area di Cassino, tra le più belle del Sud Italia, sta subendo un attacco ambientale senza precedenti. Ne è convinto l'ambientalista Edoardo Grossi che denuncia l'ennesimo fattaccio in terra benedettina. Questa volta alle Sorgenti del Gari. «Fino alla seconda guerra mondiale si chiamavano Orti, per la presenza delle centinaia di sorgenti e strisce di terreno adibiti ad orti privati.

Oggi quell'area - spiega Grossi - rischia di essere preda dell'edilizia. Nel resto del mondo questo prezioso angolo di Cassino, che ospita resti dal paleolitico, epoca romana e medievale, sarebbe valorizzato e portato a conoscenza dei visitatori. Una indecenza che tutti gli ambientalisti del cassinate, ma anche cittadini, stanno denunciando alle autorità nazionali, regionali ed enti a tutela del patrimonio paesaggistico e archeologico. Nella giornata di venerdì si stava sbancando il terreno sulle sorgenti del Gari e "interrando" materiale di risulta scarti edili e altri rifiuti speciali. I Carabinieri Cutfaa hanno sospeso i lavori».

Ed è lo stesso attivista ad annunciare anche l'interessamento della stampa nazionale per un episodio che ritiene uno "scempio" ambientale in uno dei luoghi naturalistici e storici della cittadina costruita ai piedi del monte sacro. Un angolo di bellezza e di cultura senza eguali. Un'altra porzione cassinate che, per Grossi, meriterebbe solo una adeguata valorizzazione.