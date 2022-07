Due fidanzati di Colleferro sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della locale Stazione li hanno trovati in possesso di ottanta grammi di hashish e denaro in contante ritenuto provento dell'attività illecita.

La droga era nascosta nella macchina della coppia ed è venuta fuori nel corso di un controllo eseguito dai militari dell'Arma nell'ambito di un servizio disposto nel fine settimana soprattutto nei luoghi della movida. I due sono finiti in manette e rinchiusi in carcere e la droga, in quantità sufficiente a confezionare circa settecento dosi, è stata sequestrata.

Nel corso dei vari controlli eseguiti nel territorio di competenza della Compagnia di Colleferro, guidata dal capitano Vittorio De Lisa, i carabinieri di Carpineto Romano hanno, inoltre, denunciato una donna trovata alla guida di un'autovettura a noleggio con patente revocata, segnalata all'autorità giudiziaria per falsità materiale poiché in possesso di un falso certificato medico attestante il rinnovo di una patente di guida mai esistita.

Gli stessi carabinieri hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un quarantenne del luogo che voleva evitare un controllo. Successivamente è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e per lui è scattata la segnalazione alla prefettura di Roma in qualità di assuntore di stupefacenti. Nel corso dei controlli, inoltre, i militari del Nucleo radiomobile hanno fermato a Colleferro un cittadino di nazionalità ucraina di ventidue anni, risultato positivo all'alcoltest con tasso alcolemico superiore a tre volte quello consentito.

I carabinieri gli hanno ritirato la patente e sequestrato la sua auto. Mirati controlli sono stati eseguiti anche nella zona dei baretti della movida in prossimità di piazza Oberdan ove è stato sanzionato per inosservanza del daspo urbano un trentatreenne già noto alle forze dell'ordine.