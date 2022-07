Diminuiscono contagi e ricoveri, crolla il tasso di positività, flette l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti. Ed è boom di guariti. Tutti elementi che portano ad una sola conclusione: migliora nettamente la situazione relativa all'emergenza da Covid-19 in provincia di Frosinone. Però si registra un altro decesso.

La giornata

Ieri si è conclusa la settimana numero 125 dall'inizio della pandemia in Ciociaria. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 875 giorni. Il dato che colpisce maggiormente è che ieri ci sono stati 1.006 negativizzati. Mentre i nuovi contagi sono stati 543, su 3.938 tamponi processati. Il che vuol dire che il tasso di positività è del 13,7%, praticamente dimezzato rispetto a pochi giorni fa. Registrati 55 casi ad Alatri, 40 a Cassino, 40 a Frosinone, 28 a Veroli, 26 a Ripi, 25 a Sora, 21 a Ferentino, 19 ad Anagni, 19 a Monte San Giovanni Campano, 15 a Isola del Liri, 13 a Ceccano, 13 a Roccasecca, 12 a Boville Ernica, 11 ad Arpino, 10 a Sant'Elia Fiumerapido, 8 a Broccostella, 8 a Castro dei Volsci, 8 a Ceprano, 8 a Fiuggi, 7 ad Atina, 7 a Supino, 6 ad Alvito, 6 a Giuliano di Roma, 6 a Paliano, 6 a Pontecorvo, 6 a Torrice, 6 a Villa Santo Stefano, 5 a Castrocielo, 5 a Piglio, 5 a Strangolagalli, 4 ad Amaseno, 4 ad Aquino, 4 a Castelliri, 4 a Collepardo, 4 a Fontechiari, 4 a Morolo, 4 a Piedimonte San Germano, 4 a San Donato Val di Comino, 4 a San Vittore del Lazio, 4 a Villa Santa Lucia, 3 ad Acuto, 3 ad Ausonia, 3 a Cervaro, 3 a Coreno Ausonio, 3 a Patrica, 3 a Pignataro Interamna, 3 a Pofi, 3 a San Giovanni Incarico, 3 a Vallerotonda. Quindi 2 contagi in ciascuno di questi Comuni: Arce, Arnara, Casalvieri, Pescosolido, Picinisco, San Giorgio a Liri, Settefrati, Torre Cajetani. Infine, 1 nuovo caso in ognuno dei seguenti centri: Belmonte Castello, Campoli Appennino, Colle San Magno, Fumone, Gallinaro, Guarcino, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vicalvi, Villa Latina.

Il trend

Si è conclusa la settimana numero 125 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. È andata in questo modo: 148 contagi il diciotto luglio, 1.181 il diciannove, 834 il venti, 675 il ventuno, 643 il ventidue 612 il ventitré, 543 il ventiquattro. Per un totale di 4.636 e una media quotidiana di 662,28. Una frenata costante da cinque giorni: la curva dei contagi si è spezzata e adesso sta continuando a piegarsi. D'altronde basta confrontare questa fase con quelle immediatamente precedenti. La settimana 124 aveva avuto questo andamento: 153 casi l'undici luglio, 1.356 il dodici, 991 il tredici, 905 il quattordici, 806 il quindici, 752 il sedici, 769 il diciassette. Per un totale di 5.742 contagi e una media di 820,28 al giorno. Ben 1.106 contagi in meno.

La settimana precedente (123) si era snodata così: 140 contagi il quattro luglio, 1.268 il cinque, 944 il sei, 970 il sette, 849 l'otto, 852 il nove, 711 il dieci. Per un totale di 5.734 e una media giornaliera di 819,14. Nella settimana numero 122 il trend fu il seguente: 66 contagi il ventisette giugno, 868 il ventotto, 658 il ventinove, 594 il trenta, 667 il primo luglio, 785 il due, 810 il tre. Per un totale di 4.448 casi e una media di 635,42 al giorno. La settimana 121: 64 casi il venti giugno, 556 il ventuno, 413 il ventidue, 437 il ventitré, 510 il ventiquattro, 413 il venticinque, 388 il ventisei. Per un totale di 2.781 e una media di 397,28 ogni ventiquattro ore. La settimana 120: 27 il tredici giugno, 255 il quattordici, 231 il quindici, 316 il sedici, 327 il diciassette, 311 il diciotto, 252 il diciannove. Per un totale di 1.719 contagi: media di 245,57. La settimana 119: 29 casi il sei giugno, 191 il sette, 144 l'otto, 193 il nove, 175 il dieci, 156 l'undici, 133 il dodici. Totale: 1.021 contagi, media di 145,85 al giorno.

La situazione

A luglio 2022, in ventiquattro giorni, ci sono stati 18.364 contagi. Per una media di 765,16 ogni ventiquattro ore. E 16 decessi. Il confronto con gli anni scorsi. In tutto il mese di luglio 2021 i contagi erano stati 384, per una media di 12,38 ogni ventiquattro ore. A luglio 2020 la media giornaliera di contagi era di 0,35. A giugno 2022 ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. A giugno 2021 i contagi furono 189, per una media di 6,3 al giorno. Mentre a giugno 2020 la media quotidiana era stata 0,46. La situazione è cambiata per via della maggiore contagiosità della variante Omicron 5. Restiamo al 2022. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 casi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi.

Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 110.926. I decessi 204. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. In due anni (2020 e 2021) 43.128 contagi. In meno di sette mesi 110.926. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a quota 971,90. In progressiva e costante diminuzione ormai da giorni. Fino a scendere sotto quota mille. Diminuiscono anche gli attualmente positivi, che ora sono 8.996: 8.913 in isolamento domiciliare (99,07%) e 83 ricoverati in ospedale (0,93%). I dati più significativi della giornata di ieri sono due e vanno entrambi rimarcati bene. Intanto l'altissimo numero di guariti: 1.006. In secondo luogo la diminuzione di pazienti Covid ricoverati nella rete ospedaliera della provincia di Frosinone. Adesso sono 83, tre in meno rispetto al giorno precedente.

Il bollettino

Ieri nel Lazio 4.777 nuovi casi, con una diminuzione di 1.588 con riferimento al giorno prima. Il tasso di positività è del 17,3%. Ci sono stati 3 decessi (-4). In questo momento i ricoverati sono 1.091 (-4). I pazienti Covid in terapia intensiva 71 (-2).