Il Comune di Pontecorvo aderisce al protocollo d'intesa per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. È quanto deciso dalla giunta comunale nei giorni scorsi, quando ha approvato l'apposita delibera.

L'amministrazione comunale del sindaco Anselmo Rotondo è interessata all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di parcheggio individuate per dotare il proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della collettività. Proprio per questo motivo il Comune ha deciso di aderire al protocollo d'intesa che è stato sottoscritto dal Gal Verla con la On Electric Charge Mobility.

L'obiettivo della convenzione è stato quello di realizzare una rete di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e di presentare un progetto di mobilità sostenibile da realizzare a seconda delle normative vigenti, nell'ambito del territorio dei Comuni soci del Gal e aderenti al patto dei sindaci "Terre di Comino smart land". Un obiettivo importante, soprattutto in questo momento di transizione globale che vede sempre più incentivare l'acquisto di auto, e altri mezzi di trasporto, elettriche. Atti, questi, fortemente voluti anche dall'Unione Europea che ha emesso apposite leggi e convenzioni in materia.

Una forte spinta che sta portando tutti gli enti a una mobilitazione di massa per riuscire a dotare i territori delle dovute strumentazioni, prime, fra tutti, le colonnine di ricarica. Per questo motivo il Comune di Pontecorvo ha proceduto a dare il via libera all'adesione alla proposta ricevuta dal Gal Verla. Le aree della città fluviale saranno concesse per dodici anni consentendo l'installazione delle zone di ricarica. Ma quante saranno e dove saranno allocate? La giunta comunale nella delibera approvata nei giorni scorsi ha stabilito che saranno cinque le zone dove sorgeranno gli impianti. I luoghi individuati per l'installazione sono: piazza IV Novembre, piazzale Europa, piazza Annunziata, viale Dante Alighieri e via Aldo Moro.