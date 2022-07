Incuria e mancanza di decoro. Stavolta i consiglieri comunali Otello Zambardi, Giuseppe Lambro, Simone Valente e Matteo Canale Parola, dopo due anni, tornano a denunciare il degrado e l'incuria che regna nella zona delle Case Popolari di Via Piternis. E lo fanno dopo aver recentemente incalzato il sindaco e l'amministrazione sui furti continui in alcune zone del paese e sulla necessità di voler provvedere con soluzioni come le telecamere di videosorveglianza lungo alcune strade più isolate. Adesso si concentrano sulla mancata pulizia della zona alta del comune.

«Nonostante i solleciti inviati mezzo Pec al Comune, ancora c'è il degrado più assoluto e il disinteresse della Pubblica Amministrazione. Si nota la mancanza di pulizia, le buche presenti un po' ovunque, i lampioni delle luci spenti da tempo e la generale trascuratezza dell'intero complesso immobiliare dove vivono 50 famiglie. Le fognature da diverse settimane rilasciano un effluvio acre e maleodorante. Un degrado non solo strutturale ma soprattutto ambientale. A distanza di due anni, ci riferiscono numerosi cittadini, solo chiacchiere dal Comune».

Per i consiglieri di opposizione non si tratta soltanto di una mancanza di rispetto verso i cittadini che non hanno avuto le risposte che attendevano ma «è uno schiaffo alla civiltà e all'educazione per le numerose famiglie che vivono un ambiente in assoluto abbandono». Tanti anche i pericoli legati alla mancata manutenzione quando la vegetazione s'impossessa di intere aree oppure quando l'illuminazione non funziona.