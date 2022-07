L'ok del Ministero al piano assunzioni ha fatto tirare un sospiro di sollievo ed è stato accolto con un lungo applauso dall'assise in corso giovedì. «Il ministero dell'Interno ha approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2022-2024 ed il piano assunzioni predisposto per l'anno in corso» aveva esordito prima di entrare nel vivo dell'assise il sindaco Enzo Salera. Che adesso è entrato nel vivo. «Per il 2022 il Comune assumerà, tramite lo scorrimento di graduatorie ancora valide a seguito dei concorsi realizzati in precedenza, 6 dipendenti di categoria B tra collaboratori tecnici e amministrativi, 8 istruttori contabili-ragionieri di categoria C e 2 istruttori direttivi tecnici di categoria D» afferma Salera. Che aggiunge: «Altri 2 istruttori tecnici di categoria C saranno assunti invece mediante un nuovo concorso pubblico che bandiremo al più presto».

L'organico si rafforzerà con altri 2 istruttori amministrativi di categoria C, in assegnazione temporanea presso il Comune di Cassino, che hanno manifestato la volontà alla mobilità esterna dall'ente di appartenenza hanno continuato dall'Ente.

Sarà, poi, incrementato «a 36 ore l'orario di lavoro di un assistente sociale di categoria D già assunto ma a tempo indeterminato e part-time 18 ore. E infine si procederà all'inquadramento in ruolo di una unità categoria B3 attualmente in comando presso l'amministrazione: una opportunità offerta dal Decreto legge 36/2022, convertito con la legge 79 del 29 giugno 2022. Una novità che consente agli enti, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi erogati, l'inquadramento in ruolo del personale in servizio al 31 gennaio 2022 che diversamente cesserebbe entro il termine dell'assegnazione temporanea».

Valorizzare il personale

Il piano approvato contempla anche procedure di valorizzazione del personale interno, tra i vari profili professionali, per mezzo di progressioni verticali per 8 dipendenti. «Questo piano è suscettibile di modifiche in ampliamento, come già successo negli ultimi 2 anni col reperimento di nuove risorse da destinare a copertura del fabbisogno finanziario per il personale: passaggio che, nell'evenienza, sarà sottoposto alla Commissione per la stabilità degli enti locali che vigila sull'osservanza dell'applicazione e del rispetto dei vincoli di legge in materia di personale e di bilancio» aggiungono.

E non è tutto: si prevede la possibilità di presentare una seconda delibera sul personale, tra settembre e ottobre, al fine di assumere altro personale.

«Ci sono stati pensionamenti anche nei mesi scorsi - ha aggiunto il primo cittadino - e altri se ne aggiungeranno entro dicembre prossimo, ma lavoreremo costantemente, così come fatto dal 2019 a oggi, affinché l'organico comunale si rafforzi il più possibile ed in tempi rapidi».