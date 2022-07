Richiesta di una convocazione urgente per le criticità provocate dalla presenza dei cinghiali. È quanto sollecitano il presidente provinciale dell'Anuu Erasmo Di Lorenzo; il vice presidente provinciale dell'Anuu Alessio Apruzzese; il membro del comitato nazionale giovani Simone Scaccia, il delegato regionale ai rapporti istituzionali con enti ed associazioni Renato Antonucci.

Una missiva indirizzata al prefetto Ernesto Liguori, al sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, al presidente della Provincia Antonio Pompeo e all'ufficio regionale Ada (Area decentrata agricoltura).

«A seguito della grave situazione venutasi a creare nel territorio della città capoluogo, e non solo, per la preoccupante presenza, sempre in continuo aumento, dei cinghiali e dopo le numerose segnalazioni ricevute, regolarmente riportate anche dalle testate giornalistiche; e da ultimo da un video di domenica scorsa, che per l'ennesima volta ha segnalato la pericolosa presenza di una famiglia di cinghiali nella popolosa Via Cerceto, chiediamo un incontro al fine di prevenire ogni possibile incidente.

Chiediamo la convocazione urgente di un tavolo, con la presenza di un rappresentante di ogni associazione presente sul territorio, unitamente ad un rappresentante dell'autorità sanitaria veterinaria dell'Asl. Chiediamo altresì la presenza del comando provinciale dei carabinieri forestali, al fine di organizzare tutti quegli interventi ritenuti utili a prevenire, ulteriori possibili incidenti».