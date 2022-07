Un'anziana donna di 75 anni è stata derubata, nella notte tra giovedì e venerdì, mentre dormiva nella sua abitazione di via Guglielmo Marconi. Sicuramente è stata narcotizzata. La donna, infatti, si è svegliata all'improvviso intorno alle due e non si sentiva bene.

Subito si è accorta che la sua casa era stata messa a soqquadro, compresa la stanza da letto in cui riposava dalla sera precedente.

Ha visto cassetti aperti, indumenti e oggetti gettati a terra ovunque e ha capito che i ladri erano entrati nella sua casa, che si trova nel centro storico di Fiuggi. Immediatamente ha chiesto aiuto alla figlia chiamandola al telefono e raccontando quanto successo.

La figlia della donna ha allertato 118 e forze dell'ordine e ha raggiunto la mamma, trovandola impaurita e confusa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e hanno soccorso la settantacinquenne che, in base ai primi riscontri, quasi sicuramente è stata narconizzata da chi è entrato nottetempo nell'abitazione. Gli agenti del commissariato di Fiuggi hanno effettuato i rilievi del caso, scoprendo che l'autore o gli autori del furto sono riusciti ad entrare forzando una porta finestra.

Una volta dentro hanno rovistato in tutte le stanze, appropriandosi di una collana di perle, due orologi d'oro e numerose medaglie d'oro.

La donna non ricorda nulla, non si è accorta minimamente di quanto successo nonostante i malviventi siano arrivati anche nella sua stanza e, viste le condizioni dell'abitazione, hanno avuto tutto il tempo per operare senza essere disturbati. Le indagini della polizia sono in corso per individuare i responsabili del furto ai danni dell'anziana donna, una vedova che abita da sola in una casa indipendente del borgo fiuggino, mentre dormiva tranquillamente.