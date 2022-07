La Fns Cisl Lazio giovedì scorso ha effettuato una visita sui luoghi di lavoro nel carcere dì Frosinone. La delegazione era composta, oltre, che dal segretario generale Fns Cisl Lazio, Massino Costantino, anche dal segretario generale Fns Cisl Frosinone, Angelo Massaro e dalla segretaria Territoriale Fns Cisl Frosinone, Cristina Celani. «Purtroppo il quadro delle carceri della provincia di Frosinone ed, anche, quelle del Lazio attualmente non risulta roseo - sottolineano dalla Fns Cisl - Dobbiamo evidenziare come negli istituti penitenziari della provincia di Frosinone mancano circa 140 unità di polizia penitenziaria, nella regione mancano circa 500 unità di personale di polizia penitenziaria, rispetto alle dotazione organiche previste dal D.M. del 2017. Un dato preoccupante poiché in molti dei casi la carenza è soprattutto del ruolo sovrintendenti ed ispettori , ma anche del ruolo agenti/assistenti.

La situazione non è delle miglior nel carcere di Frosinone poiché mancano circa 109 unità, non bastano le 18 unità inviate (15 uomini e 3 donne) con la mobilità nazionale collegata al termine del 180 corso allievi agenti di polizia penitenziaria, con decorrenza del 15 settembre 2022. Poiché sull'istituto risultano amministrate 48 unità che appartengono al nucleo provinciale traduzione e che non possono essere impiegate, in servizi di sezione, perché così prevede il modello organizzativo dei nuclei traduzione e piantonamenti».

Per la Fns Cisl è impensabile che ad oggi una unità espleti due e più posti di servizio .

«Per la Fns Cisl è noto il deficit qualitativo dell'attività lavorativa nell'ambito degli istituti penitenziari, dove il lavoratore si trova ad essere, in molti casi, attore di disagi operativi.

Questi sono causati dal sovraffollamento, dall'inadeguatezza edilizia delle strutture penitenziarie e dalla crescente carenza di risorse umane occorrono, quindi, più risorse economiche ma soprattutto più personale perché è impensabile che ad oggi una unità espleti due e più posti di servizio.

Si rischia il collasso del sistema penitenziario, il sovraffollamento e la gravissima carenza degli organici, connotato dalla drammaticità degli eventi, sta compromettendo seriamente l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari».