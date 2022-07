La nota di ricerca era stata diramata dal comando provinciale dei carabinieri. In Ciociaria, in particolare nel capoluogo e a Ferentino, ha alcuni amici e familiari.

Proprio per questo le ricerche si sono concentrate in provincia di Frosinone e nella capitale. Proprio a Roma, a giugno scorso, stando alle accuse, aveva rapinato un supermercato a Casal Lumbroso.

In suo possesso tre pistole illegalmente detenute. Già noto alle forze dell'ordine per diversi reati tra cui rapina aggravata, furto, evasione, ricettazione. Ieri mattina, E.M.B, 25 anni, è stato rintracciato e arrestato a San Basilio a Roma.

La vicenda

Il venticinquenne, di origine islamica, ritenuto estremamente pericoloso, era ricercato da tutte le forze dell'ordine. Si muoveva con documenti falsi, si faceva chiamare Marco e viaggiava alternando due auto, un'Audi e una Bmw, molto probabilmente rubate.

Secondo gli investigatori si muoveva tra Roma, Frosinone e Ferentino, dove vivono alcuni parenti.

Proprio per questo le ricerche si sono concentrate anche in Ciociaria. A fine giugno si sarebbe reso protagonista di una rapina in un supermercato a Roma.

Sempre stando alle accuse il venticinquenne sarebbe spinto da un forte astio nei confronti delle forze dell'ordine. In alcune occasioni avrebbe scritto sui social messaggi contro le forze di polizia.

Come detto è già noto per i numerosi precedenti penali, tra cui rapina aggravata, ricettazione furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.

Dunque la nota di ricerca diramata dal comando carabinieri di Frosinone a tutte le forze di polizia.

Ieri mattina l'arresto a San Basilio a Roma. Il giovane marocchino è stato rintracciato dalla polizia.