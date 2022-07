Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, ferito un ventenne. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Guglielmo Marconi a Supino. Il giovane è stato subito soccorso. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza. Dopo le prime cure i medici hanno disposto per il ventenne il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui è stato trasferito a Latina in codice rosso. L'elicottero dell'Ares 118 è atterrato nel campo sportivo del paese lepino. Diverse le ferite riportate dal ragazzo, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.