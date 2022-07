Palloncini bianchi e azzurri, fiori bianchi, striscioni con la sua foto e frasi scritte dai suoi compagni del grest. Amici e compagni di scuola che ancor prima dell'inizio del funerale sono rimasti seduti composti davanti alla bara che racchiudeva il corpo del loro amico, Nicolò, deceduto una settimana fa all'ospedale "Spaziani" di Frosinone. In tanti oggi pomeriggio hanno portato l'ultimo saluto al bambino di 8 anni. I funerali si sono svolti nell'area esterna alla chiesa di Mole Bisleti ad Alatri.

La salma del piccolo Nicolò è arrivata dopo le 13 nella chiesa di Mole Bisleti accolta dalla sua comunità. Comunità che si è stretta da subito al dolore dei genitori. Lunedì in tanti hanno partecipato alla veglia di preghiera sempre a Mole Bisleti dove oggi pomeriggio è stato portato l'ultimo saluto a quel bambino ricordato da tutti per il suo sorriso, la sua allegria, la sua gentilezza. "Corri tra gli angeli con il cappellino di paglia. Continuerai a vivere in ognuno di noi". Una delle frasi scritte su uno degli striscioni dai ragazzi del grest per Nicolò.

Commovente anche il ricordo della famiglia che ha scritto una lettera per il suo bimbo. Tanti i ricordi degli amici e compagni. Per tutti ora una nuova stella che brillerà nel cielo. Al termine del rito funebre sono stati lasciati volare in cielo i palloncini sulle note della canzone "Ovunque sarai" e il rumore dei fuochi pirotecnici.