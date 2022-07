Entrambi denunciati dalla polizia per lesioni. Tutti e due sono finiti in ospedale, il primo con una prognosi di 7 giorni, dopo essere stata accoltellato su una coscia, e l'altro di 25 giorni per i pugni e calci su varie parti del corpo. Sviluppi sulla vicenda che ha visto coinvolti, nella tarda serata di martedì, due commercianti del capoluogo. Ancora sconosciuti i motivi della lite poi sfociata in aggressione tra i due trentenni. I fatti nella parte alta del capoluogo.

Le indagini

Le indagini degli agenti delle volanti sono state avviate subito dopo la segnalazione dell'accoltellamento. Uno dei due trentenni è stato ferito con un coltello a una coscia. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale medico con un'ambulanza con cui il ferito è stato portato in ospedale. A fare ricorso alle cure dei dottori è stato anche l'uomo accusato di aver accoltellato il coetaneo. Anche lui è stato, infatti, accompagnato con un'ambulanza all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, sarebbe stato colpito con calci e pugni dall'altro commerciante. Immediatamente sono scattate le indagini da parte degli agenti delle Volanti per cercare di ricostruire l'accaduto.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione, la vicenda ha avuto inizio nell'appartamento del presunto aggressore. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per motivazioni non ancora specificate che certamente sono la chiave di volta per dare una giusta interpretazione all'intero accaduto. La lite, comunque, iniziata nell'appartamento, è poi degenerata ed è proseguita in strada. Il presunto aggressore è stato denunciato per lesioni, ma anche l'accoltellato è finito nei guai con la stessa accusa, in quanto avrebbe picchiato l'altro commerciante. Entrambi, quindi, trasportati in ospedale per ricevere le cure del caso. All'uomo che è stato accoltellato i medici hanno riscontrato una prognosi di sette giorni e all'altro, invece, di 25. L'arrivo della polizia e dell'ambulanza del 118, nonostante l'ora tarda, non è passato inosservato ai residenti della zona che hanno temuto il peggio alla vista dell'uomo ferito con il coltello, ma anche dell'altro picchiato. Le indagini dei poliziotti proseguono per fare luce sulla lite che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. L'accoltellato si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani, mentre l'altro commerciante si è affidato all'avvocato Luigi Tozzi. Quest'ultimo a fronte di una prima disamina degli atti ritiene che nessuna ipotesi delittuosa possa essere addebitata al proprio assistito.