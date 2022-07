Blitz della Polizia di Stato nell'ufficio tecnico comunale dei lavori pubblici di Monte San Giovanni Campano. Ieri mattina, gli agenti della squadra mobile, hanno visitato la sede di via Valle, per eseguire alcuni accertamenti. Vige il massimo riserbo da parte degli investigatori sulla vicenda e bocche cucite dal palazzo comunale. Quel che è sicuro è che la polizia di Stato ha portato via diversi documenti.

Da quanto trapelato, gli inquirenti vogliono fare chiarezza su progetti riguardanti le scuole anti-sisma. Se siano stati approvati nel rispetto della legge che tutela gli edifici scolastici che rientrano nelle "zone rosse" dei Comuni a rischio sisma. La presenza delle forze dell'ordine non è passata inosservata a diversi cittadini, presenti ieri in via Valle e in piazza Marconi, nel centro storico di Monte San Giovanni Campano.

La ricostruzione

Intorno alle 11 di ieri l'arrivo degli agenti della squadra mobile in centro. Sono andati diretti nell'ufficio tecnico comunale. Da lì, sono usciti con cartelline in mano. Documenti sequestrati dagli uffici dei lavori pubblici.

La richiesta

Intanto il comitato civico Free Monte, subito dopo la notizia del blitz in Comune, ha chiesto alle forze politiche di presentare una mozione, nel prossimo consiglio comunale, per avere chiarimenti in merito alla "visita" degli agenti della squadra mobile. «Free Monte si è comportato con fermezza con la passata amministrazione comunale e così si comporterà con l'attuale». La presenza dei poliziotti, come detto, non è passata inosservata a diverse persone che ieri mattina si trovavano nel centro storico. Poi il passaparola e la curiosità soprattutto alla vista della documentazione portata via dalle forze dell'ordine.